2022-07-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-14 23:30:00 23:30:00 Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne Saint-Yrieix-sous-Aixe A partir de 18h place de la Rose.

Premier concert à 18h.

Deuxième concert à 19h30.

Bal populaire à 21h.

Entrée libre. Soirée festive avec deux concerts :

– A Snow Lion (Punk rock)

– Gwen Smith and the Boyz (Pop rock, Folk, Country)

et bal populaire (jeux, animations diverses, tombola…)

Entrée libre. Saint-Yrieix-sous-Aixe

