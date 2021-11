Fley Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont Fley, Saône-et-Loire Soirée festive Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Catégories d’évènement: Fley

Saône-et-Loire

Soirée festive Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont, 26 décembre 2021, Fley. Soirée festive

Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont, le dimanche 26 décembre à 18:30

Les frères et les sœurs de Saint Jean seront heureux de vous recevoir le 26 décembre à 18h15 pour une soirée festive au prieuré. Ce sera l’occasion pour nous de partager un moment convivial et un diner fraternel.

merci de prévenir frère Lazare de la Mère de Dieu de votre venue

soirée festive et dîner avec les frères et les sœurs pour nos voisins et amis Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-26T18:30:00 2021-12-26T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fley, Saône-et-Loire Autres Lieu Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont Adresse Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Ville Fley lieuville Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont Fley