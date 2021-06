Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu Isère, Montalieu-Vercieu Soirée festive Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu Catégories d’évènement: Isère

Montalieu-Vercieu

Soirée festive Montalieu-Vercieu, 26 juin 2021-26 juin 2021, Montalieu-Vercieu. Soirée festive 2021-06-26 – 2021-06-26 Rive gauche Base de loisirs de la Vallée Bleue

Montalieu-Vercieu Isère Montalieu-Vercieu Dans le cadre de son 30ème anniversaire, prod’Jet vous invite à célébrer ce moment dans une ambiance festive. Soirée animée par un DJ et danseuse suivi d’un feu d’artifice. +33 4 74 88 43 54 Dans le cadre de son 30ème anniversaire, prod’Jet vous invite à célébrer ce moment dans une ambiance festive. Soirée animée par un DJ et danseuse suivi d’un feu d’artifice.

Détails Catégories d’évènement: Isère, Montalieu-Vercieu Étiquettes évènement : Autres Lieu Montalieu-Vercieu Adresse Rive gauche Base de loisirs de la Vallée Bleue Ville Montalieu-Vercieu lieuville 45.8271#5.41987