Vaugines Vaugines Vaucluse, Vaugines Soirée festive – Luberon en musique Vaugines Vaugines Catégories d’évènement: Vaucluse

Vaugines

Soirée festive – Luberon en musique Vaugines, 7 août 2021, Vaugines. Soirée festive – Luberon en musique 2021-08-07 – 2021-08-07

Vaugines Vaucluse Vaugines Vaucluse Programme surprise avec Artichic Ensemble .

L’Ensemble Artichic vous embarque avec charme et humour dans une croisière musicale allant de la valse viennoise à la musique des films de Chaplin, du folklore d’Europe de l’Est aux standards de jazz américains. https://luberonenmusique.wixsite.com/luberonenmusique dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse

Détails Catégories d’évènement: Vaucluse, Vaugines Autres Lieu Vaugines Adresse Ville Vaugines lieuville 43.77909#5.41507