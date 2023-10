Soirée festive – La fière soirée, 10 novembre 2023, .

Le vendredi 10 novembre 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. gratuit sous condition

La Générale et Gorgones (collectif féministe intersectionnel) organisent une soirée queer et féministe autour de Lilith, performance en trois tableaux et Ravageuses, exposition (collages grands formats) de l’artiste Romane Fauzic.

La soirée se clôturera par un DJset, animé par un collectif féminin.

Lieux à venir

Contact :

Toni Polo