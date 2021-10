Fenouillet Espace Jack Roubin Fenouillet, Haute-Garonne Soirée festive : Halloween – Vendredi 29 octobre Espace Jack Roubin Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

À l’occasion de la soirée d’Halloween, les collégiens et les lycéens de Fenouillet se retrouveront à l’Espace Jack Roubin pour un escape game terrifiant. Frissons garantis ! Pour reprendre leurs esprits, la soirée se poursuivra avec une animation musicale. _Dès 11 ans_ Soirée d’Halloween Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

