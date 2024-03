Soirée festive et sportive : « Tête la première » Centre Omnisport Universitaire du Moulon Gif-sur-Yvette, jeudi 4 avril 2024.

Soirée festive et sportive : « Tête la première » Soirée festive et conviviale autour d’activités sportives inclusives pour bouger plus, manger mieux et créer des liens sociaux Jeudi 4 avril, 18h00 Centre Omnisport Universitaire du Moulon sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T18:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T18:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:30:00+02:00

Au programme :

Activités sportives collectives et adaptées à tous : volley, badminton, escalade, activités sportives inclusives (chanbara, boccia…), démonstrations sportives (danse, zumba step, cheerleading…)

Divers stands de prévention sur l’alimentation équilibrée, l’alimentation du sportif, la santé sexuelle, jeux et ressources en santé mentale

Buffet gratuit

Lots et goodies à gagner

Evènement porté par le SUAPS (Service des activités sportives) en lien avec le SSE (service de santé étudiante), le SHE (service handicap et études) sur une initiative de l’association Nightline (ligne d’écoute nocturne).

Jeudi 4 avril 2024, de 18h à 22h30 au centre Omnisport Universitaire du Moulon (COUM)

8 rue 128, 91190 Gif-sur-Yvette

