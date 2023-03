Soirée festive du COSM Basket Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Marcilly-en-Villette Le COSM Basket de Marcilly-en-Villette vous invite fin mars 2023 à sa soirée festive comprenant un repas et une soirée dansante.

Le Menu des adultes comprend :

– Apéritif offert & ses feuilletés

– Opéra de saumon

– Ballotine de Volailles aux petits légumes et trompettes sauce forestières avec un gratin dauphinois

– Assortiment de fromages avec de la salade

– Assiette gourmande

C’est un évènement ouvert à tous !

Réservez votre place pour une soirée dansante goûteuse! Soirée festive du COSM Basket de Marcilly-en-Villette aux Portes de Sologne 25 mars 2023. cosmbasket@gmail.com +33 6 83 12 70 34 COSM Basket

