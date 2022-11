Soirée festive : dégustation gateaux-coktails, film Pataouchnok

Soirée festive : dégustation gateaux-coktails, film Pataouchnok, 13 décembre 2022, . Soirée festive : dégustation gateaux-coktails, film Pataouchnok



2022-12-13 20:00:00 – 2022-12-13 Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de la mouise : lancer une

chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure. Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de la mouise : lancer une

chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure. Garazikus dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville