La Dar Centre Social Autogéré, le vendredi 23 juillet à 18:00

Suite à la répression et aux violences policières contre les grévistes du NH Hôtel Marseille Joliette en 2019, plusieurs camarades doivent faire face à des poursuites et condamnations judiciaires. Pour remplir la caisse de solidarité soyons nombeux-euses à la soirée festive à Dar Lamifa ! Entrée prix libre Au programme : 18h : atelier invitation aux mouvements 19h : repas cuisine indienne 20h : musique DJ Peon 22h : enchères loufoques

Prix libre

♫♫♫ La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

