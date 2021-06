Soirée festive d’après Tour Le Creusot, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Le Creusot.

Soirée festive d’après Tour 2021-07-02 18:00:00 – 2021-07-02 23:30:00 Rue Jules Guesde Château de la Verrerie

Le Creusot Saône-et-Loire

EUR Le Tour de France arrive au Creusot le vendredi 2 juillet !

Venez fêter l’événement dans la cour du château de la Verrerie au son du groupe Les Z’Accords de Léon et poursuivez la soirée avec le spectacle de mise en lumière exceptionnelle du site.

Dès 18h, profitez d’un espace restauration (paëlla, grillades, sandwichs, crêpes, gaufres, barbes à papa…) et d’une buvette.

De 20h à 22h, assistez au concert des Z’Accords de Léon (groupe festif de reprise de chansons françaises).

A la nuit tombée, le Département de Saône-et-Loire vous invite à découvrir la nouvelle création du duo « Lumière Sonore » (spécialement conçue pour l’occasion) sur les façades du château.

Evènement organisé par l’Office de Tourisme Creusot Montceau, la Ville du Creusot et le Département de Saône-et-Loire.

Entrée gratuite.

Attention : jauge limitée et respect des gestes barrières de vigueur (masque obligatoire)

bienvenue@creusotmontceautourisme.fr +33 3 85 55 02 46

Le Tour de France arrive au Creusot le vendredi 2 juillet !

Venez fêter l’événement dans la cour du château de la Verrerie au son du groupe Les Z’Accords de Léon et poursuivez la soirée avec le spectacle de mise en lumière exceptionnelle du site.

Dès 18h, profitez d’un espace restauration (paëlla, grillades, sandwichs, crêpes, gaufres, barbes à papa…) et d’une buvette.

De 20h à 22h, assistez au concert des Z’Accords de Léon (groupe festif de reprise de chansons françaises).

A la nuit tombée, le Département de Saône-et-Loire vous invite à découvrir la nouvelle création du duo « Lumière Sonore » (spécialement conçue pour l’occasion) sur les façades du château.

Evènement organisé par l’Office de Tourisme Creusot Montceau, la Ville du Creusot et le Département de Saône-et-Loire.

Entrée gratuite.

Attention : jauge limitée et respect des gestes barrières de vigueur (masque obligatoire)

dernière mise à jour : 2021-06-28 par