Soirée festive au Sonneur : La famille Boho



2022-07-06 18:30:00 – 2022-07-06

Comme un vent de liberté qui souffle sur la pop actuelle, la BOHO FAMILY est un subtil mélange entre voix, guitares et sonorités électroniques.

Un spectacle, une assiette gourmande, de la bière et des jus de fruits locaux, et une super ambiance assurée par toute l’équipe bénévole !

+33 5 53 52 00 11

