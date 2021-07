Choye Choye Choye, Haute-Saône Soirée festive à Choye Choye Choye Catégories d’évènement: Choye

Soirée festive à Choye Choye, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Choye. Soirée festive à Choye 2021-07-13 – 2021-07-13

Une soirée spectaculaire ca vous tente ?? A partir de 19h à l'étang de Choye, vous retrouverez de quoi vous amuser, des animations des petits aux grands avec une structure gonflable , D.J. ASO70 mais aussi de quoi vous restaurer . Sans oublier un moment rempli de magie et de couleurs avec un feu d'artifice à 23h. Soirée organisée par Choye Animation Sport Culture. Pour les habitants de Choye un verre de l'amitié sera offert par la municipalité à 18h30.

Détails
Catégories d'évènement:
Choye, Haute-Saône
Lieu
Choye
Ville
Choye