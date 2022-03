Soirée festifoot’halle Saint-Pierre-d’Eyraud Saint-Pierre-d'Eyraud Catégories d’évènement: Dordogne

Le Pays de l'Eyraud Football organise une soirée entrecôte – frites avec possibilité de pétanque en parallèle en amusement. Rendez-vous à 19h30 sous la halle citoyenne.

