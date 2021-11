Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 65170, Saint-Lary-Soulan Soirée Festi Flocons Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: 65170

Saint-Lary-Soulan

Soirée Festi Flocons Saint-Lary-Soulan, 4 décembre 2021

2021-12-04 19:30:00 19:30:00 – 2021-12-04

Saint-Lary-Soulan 65170 Saint-Lary-Soulan Les inscriptions seront contrôlées et vérifiées à l’entrée de la manifestation, merci de présenter votre réservation (numérique ou imprimé). Un moment de convivialité à partager pour fêter le début de la saison d’hiver…

17h30 à 20h : animation Bandas dans les rues du village.

19h30 : Soirée Bodéga au Gymnase

Repas servi sous forme de buffet & animation musicale 20€ la soirée* (hors boisson) +33 5 62 39 50 81

