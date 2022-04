Soirée Féria du Comité des fêtes Toulon-sur-Allier Toulon-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Toulon-sur-Allier

Soirée Féria du Comité des fêtes Salle des Fêtes de la Vivert Route de la Vivert Toulon-sur-Allier

2022-04-09 19:00:00 – 2022-04-10 04:00:00

Toulon-sur-Allier Allier Toulon-sur-Allier EUR Venez vous amuser lors de notre soirée Féria du 9 avril prochain Une nouvelle occasion de faire la fête tous ensemble autour d’un bon repas

Nous comptons sur vos réservations. +33 4 70 20 18 81 Salle des Fêtes de la Vivert Route de la Vivert Toulon-sur-Allier

