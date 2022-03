[Soirée] Féminité et environnement : l’engagement des femmes pour un avenir durable ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Cette année la Journée internationale des femmes s’inscrit sous le thème de « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » – en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes. Deux associations nous ferons l’honneur d’animer cette belle soirée de rencontre et d’échange. L’association Nouveaux cycles proposera un Quizz aussi ludique que pédagogique avant que le Chœur des Gardiennes de la Terre ne vous enivre dans ses plus beaux chants 100% féminins. Bar tapas assuré toute la soirée par RestÔ & Cie. Une belle soirée de sororité en perspectives ! [Un événement proposé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, en savoir +](https://www.mairie-begles.fr/journee-du-8-mars-begles-se-mobilise-pour-les-droits-des-femmes/) ### Même jour, même lieu : **Cafés rencontres “Les femmes et le travail”** en partenariat avec le CIDFF 10h-12h30 : l’évolution professionnelle, une démarche active 14h-15h30 : la création d’entreprise, une opportunité pour les femmes Entrée gratuite / Pass sanitaire obligatoire / Sans inscription – sous réserve des places disponibles

Dans le cadre de la Journée des Droits des femmes, la mairie de Bègles organise à ChapitÔ une soirée sur le thème "Féminité et environnement: l'engagement des femmes pour un avenir durable".

