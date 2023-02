soirée féministe Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) Paris Catégories d’Évènement: île de France

soirée féministe Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly), 15 mars 2023, Paris. Le mercredi 15 mars 2023

de 18h00 à 22h00

. gratuit Gratuit sur inscription au 01 40 02 06 60 pour l’atelier d’écriture. Projection entrée libre. Atelier d’écriture féministe et projection de courts métrages. 18h : atelier d’écriture féministe avec la compagnie La Kyrielle (gratuit sur inscription) 16ans+ 20h : projection de courts métrages “Séquence Femmes” avec l’asso Femmes et Cinéma. Entrée libre (gratuit), tout public

Un appel à scénarios auquel toute classe de lycée en France peut participer et qui a pour vocation de sensibiliser à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 Paris Contact : https://fb.me/e/2hSsWxNy4 01 40 02 06 60 https://www.facebook.com/cpabessiesmith https://www.facebook.com/cpabessiesmith

