Jura Blois-sur-Seille La municipalité et l’association des Loups de Blois vous proposent une soirée « fayes » au Chaumois-Boivin :

– embrasement et tournées des fayes

– vin chaud et petite restauration mairie.bloissurseille@wanadoo.fr +33 3 84 85 27 82 https://www.blois-sur-seille.com/ Blois-sur-Seille

