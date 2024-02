Soirée Far West Nant, samedi 17 février 2024.

Soirée Far West Nant Aveyron

Soirée festive autour de la découverte de la danse Country

Initiation à la Danse Country.

Au menu apéritif, amuse bouche, Chili Con Carne, fromages et dessert. Vin et café compris.

Et ensuite danses diverses à gogo

A 19h30, au Petit Hall

Sur réservation auprès de Dany ou à la Librairie Le Roc Nantais20 EUR.

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

Nant 12230 Aveyron Occitanie

L’événement Soirée Far West Nant a été mis à jour le 2024-02-05 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES