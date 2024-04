SOIRÉE FAR WEST Montpellier, vendredi 26 avril 2024.

Embarque pour l’Aventure du Far West !

Vendredi 26 avril, dès 20h30, prépare-toi pour une nouvelle soirée à thème du mois ! Le grand duel du Far West t’attend Cowboy ou Indien ?

Ton choix scellera le destin de ta soirée dans une bataille épique de légendes !

Dès le seuil franchi, sois prêt à

►Tester ta connaissance musicale avec un blind test western.

►Affronter tes adversaires dans un duel de regards sans merci .

►Prouver ta précision dans un duel de Nerf palpitant .

►Démontrer ta vitesse et ton agilité dans une course de cheval déchaînée .

►Briller de mille feux dans le concours de déguisement et emporter la victoire pour ton camp .

Chaque victoire, chaque point te rapproche de la gloire. Et bien évidemment une surprise attendra le camp gagnant !. La compétition est féroce, l’enjeu immense.

Les cocktails de la soirée, inspirés par les braves et les fiers, soutiendront ta quête .

Choisis ta potion avec sagesse, chaque gorgée peut influencer le cours de la bataille.

Voici le moment de définir ton histoire. Saisiras tu cette chance d’entrer dans la légende ? Le Far West t’appelle au Social Bar. Fais ton choix, montre ton courage, et peut-être seras tu le héros de cette épopée .

Rejoins nous pour une nuit où ton esprit aventurier peut changer le destin. Ton aventure commence ici. Qui triomphera ? Le suspense est total ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 23:00:00

48 Square de la Babote

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement SOIRÉE FAR WEST Montpellier a été mis à jour le 2024-04-04 par OT MONTPELLIER