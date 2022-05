Soirée “Fantômes de Polignac”

Soirée “Fantômes de Polignac”, 31 octobre 2022, . Soirée “Fantômes de Polignac”

2022-10-31 17:30:00 17:30:00 – 2022-10-31 21:00:00 21:00:00 EUR 3 3 La Forteresse de Polignac rouvrira ses portes le soir venu et les visiteurs la découvriront dans une ambiance plus mystérieuse que jamais, avec des animations inattendues, des surprises abominablement délicieuses et une ambiance d’enfer. dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville