Soirée Fantasy Night Châteauneuf-du-Rhône

Drôme

Soirée Fantasy Night Châteauneuf-du-Rhône, 9 juillet 2022, Châteauneuf-du-Rhône.

2022-07-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-09 01:00:00 01:00:00

Châteauneuf-du-Rhône Drôme Châteauneuf-du-Rhône Soirée Fantasy Night à Châteauneuf du Rhône : soirée exceptionnelle avec en 1ère partie chansons/musiques des années 80, DJ(s), saxophoniste, danseuses, show laser et distribution de cadeaux.

Soirée mousse ! chateauneufdurhone@wanadoo.fr +33 4 75 90 69 40 https://www.chateauneufdurhone.fr/index.php Châteauneuf-du-Rhône

