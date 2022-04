Soirée fanfares avec les Beautiful People & Saint-Père’s Band ! Les Amarres Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 15 avril 2022

de 19h00 à 00h00

. gratuit

Après une multitude d'apéros fanfares aux Grands Voisins, la Grande Masse des Beaux Arts revient aux Amarres ! Parées de leurs plus beaux costumes, plusieurs fanfares joueront toute la soirée, soyez au rendez-vous ! Fanfare Lounge Healing & Easy Listening – ̀ ' The Saints-Pères' Band est la fanfare historique de l'Ecole des Ponts-ParisTech (les Ponts et Chaussées) ; aujourd'hui elle rassemble trente musiciens amateurs d'origines variées. Plats végétariens ! Les Amarres 24 Quai d'Austerlitz 75013 Paris

