Soirée familiale en forêt Cluny Catégories d'évènement: Cluny, Saône-et-Loire

Saône-et-Loire

Soirée familiale en forêt Cluny, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Cluny. Soirée familiale en forêt 2021-07-23 – 2021-07-23 Parking du Prado Chemin du Prado

Cluny Saône-et-Loire 19 19 EUR La soirée des « trappeurs » de la forêt de Montmain… Nous partons en soirée vers le col de la croix Montmain (5/10 minutes de Cluny en voiture). Nous suivrons les pistes et autres indices laissés par les animaux de nos forêts tel des « trappeurs ». Nous aurons peut être même la surprise de pouvoir en observer ! Dans une ambiance de fin de journée et après un petit casse-croûte tiré du sac nous rentrerons à la nuit tombante par un parcours ludique à travers bois. Rdv devant l’accueil du parking du Prado à 18 h.

Covoiturage 6/8 minutes jusqu’au Col de la Croix de Montmain.

Repas tiré du sac.

Préférerez les pantalons plutôt que shorts courts.

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Cluny Adresse Parking du Prado Chemin du Prado Ville Cluny lieuville 46.43403#4.66292