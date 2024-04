Soirée Familiale des Jeux olympiques Salle du Parc Thiviers, vendredi 26 juillet 2024.

Soirée Familiale des Jeux olympiques Salle du Parc Thiviers Dordogne

Evénement autour des jeux olympiques et paralympiques.

17 à 19h des stands autour de divers épreuves et à partir de 19h30 projection de l’ouverture des JO sur grand écran

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 17:00:00

fin : 2024-07-26 23:00:00

Salle du Parc Parc Le Theulier

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée Familiale des Jeux olympiques Thiviers a été mis à jour le 2024-04-09 par Isle-Auvézère