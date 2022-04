Soirée familiale – Basket-Club Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Just-Malmont

Soirée familiale – Basket-Club Saint-Just-Malmont, 14 mai 2022, Saint-Just-Malmont. Soirée familiale – Basket-Club Saint-Just-Malmont

2022-05-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-14 23:30:00 23:30:00

Saint-Just-Malmont Haute-Loire Saint-Just-Malmont Le Basket-Club de Saint Just Malmont organise une soirée familiale le Samedi 14 Mai.



Cette soirée est ouverte à tous.



Entrée : 5,00 €

Entrée + repas (poulet basquaise/riz et dessert) : 15 € sur place (ou 12,00 € sur réservation avant le 08/05) +33 4 43 08 80 13 Saint-Just-Malmont

