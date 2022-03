Soirée fado Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée fado Bibliothèque Arthur Rimbaud, 16 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 juin 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Dans le cadre de la saison France-Portugal, la bibliothèque Arthur Rimbaud vous convie à une soirée sur le thème du fado avec une conférence suivie d’un concert. Soirée fado / Conférence suivie d’un concert Né dans la moiteur du port de Lisbonne au XIXè siècle, ce chant soliste accompagné à la guitare, devenu un emblème de la culture portugaise, est resté longtemps associé à la marginalité urbaine puis à la dictature de l’Estado Novo. A travers des extraits de films et de chansons, cette conférence explorera les différentes facettes de son histoire controversée et de ses transformations contemporaines. Agnès Pellerin est l’auteure d’un ouvrage sur Le fado (Chandeigne, 2016 [2003]). Auteure d’une thèse en études cinématographiques à l’Université Paris 8, elle est actuellement en post-doctorat au sein de la Casa Velázquez. Concert du Fadorebetiko Project. Portée par la voix de la chanteuse et pianiste Kalliroï Raouzeou, la réunion de ces chants ornementés issus des milieux populaires et marginaux marque par la cohérence de sa musicalité et l’écho de ses textes d’inspirations populaires et urbaines. À la lumière du fado, la chanteuse trouve une autre voix au rebetiko de son enfance, restituant ces chants issus du peuple, à ce même peuple, d’un autre temps. Kalliroï Raouzeou, chanteuse et pianiste. Elle porte l’héritage musical de son pays, la Grèce, tout en s’ouvrant à d’autres musiques (traditions méditerranéennes, jazz modal, chansons à texte). Jérémie Schacre, guitariste virtuose de formation classique, musicien de jazz manouche, est aussi l’interprète sensible d’un répertoire méditerranéen qu’il explore avec inventivité. Sur réservation www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50 Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer Paris 75004

