Soirée F comme Fièr·e·s – Concert Hazel Anne le papier timbré Rennes, jeudi 28 mars 2024.

Concert Hazel Anne, soirée F comme fièr·e·s Jeudi 28 mars, 20h00 1

C’est la fête de la revue F comme fièr·e·s le jeudi 28 mars au Papier timbré ! Rendez-vous à 20h pour (re)découvrir le numéro qui sera fraîchement sorti, suivi d’un concert d’Hazel Anne, solo girl with a looper ! ⭐

Infos pratiques

Le Papier Timbré, 39 rue de Dinan, Rennes

Entrée libre, accès PMR

Punch de soutien et petits grignotis.

le papier timbré 39, rue de dinan Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine