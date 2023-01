SOIRÉE EXTRÊME CINÉMA ZOMBIES Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne Au programme 2 films d’horreur !

A partir de 16 ans. LA NUIT DES MORTS-VIVANTS

Un film de George A. Romero (États-Unis – 1968 – Noir et blanc – 96 minutes | Interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie en France).

Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur père. La route est longue, les environs du cimetière déserts. Peu enclin à prier, Johnny se souvient du temps où il était enfant et où il s’amusait à effrayer sa sœur en répétant d’une voix grave : « Ils arrivent pour te chercher, Barbara ».

La nuit tombe. Soudain, un homme étrange apparaît. Il s’approche de Barbara puis attaque Johnny, qui tombe et est laissé pour mort. Terrorisée, Barbara s’enfuit et se réfugie dans une maison de campagne. Elle y trouve Ben, ainsi que d’autres fugitifs. La radio leur apprend alors la terrible nouvelle : des morts s’attaquent aux vivants. ZOMBIE

Un film de George A. Romero (États-Unis/Italie – 1978 – Couleurs – 117 minutes | Interdit au moins de 16 ans en salle et à la télévision).

Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la Terre et se nourrissent de ses habitants. Un groupe de survivants se réfugie dans un centre commercial abandonné. Alors que la vie s'organise à l'intérieur, la situation empire à l'extérieur… Aurez-vous le courage de vous rendre au Muséum de nuit pour visionner quatre heures d'affilée de film d'horreur ?

