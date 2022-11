SOIRÉE EXTRA HANDINAIRE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

SOIRÉE EXTRA HANDINAIRE Thionville, 16 décembre 2022, Thionville. SOIRÉE EXTRA HANDINAIRE

63 boulevard Foch Cinéma La Scala Thionville Moselle Cinéma La Scala 63 boulevard Foch

2022-12-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-16

Cinéma La Scala 63 boulevard Foch

Thionville

Moselle La Ville de Thionville, par l’intermédiaire de son CCAS et de sa Mission Handicap, organise une soirée-débat intitulée « Soirée Extra Handinaire avec des personnes extraordinaires ». A cette occasion, venez à la rencontre de 3 personnes en situation de handicap auteurs d’exploits sportifs extra Handinaires : Anita FATIS, ancienne nageuse paralympique (2 participations au Jeux Paralympiques), elle a réalisé 3 treks au Népal à plus de 5000m d’altitude ;

Franck FESTOR, athlète Handisport amputé d’une jambe, il a traversé 2 fois l’atlantique à la rame et a réalisé différents exploits sportifs ;

Odile HOCHARD, athlète déficiente visuelle, elle a bouclé plus de 55 marathons et a différents records sportifs à son actif.

L’idée principale est ici d’aborder le handicap sous un autre angle et de pouvoir échanger librement avec nos 3 invités qui partageront leur vécu, leur histoire, leur vision de la société… cinema.scala@mairie-thionville.fr +33 3 82 58 05 08 http://scala.thionville.fr/ Cinéma La Scala 63 boulevard Foch Thionville

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Thionville Moselle Cinéma La Scala 63 boulevard Foch Ville Thionville lieuville Cinéma La Scala 63 boulevard Foch Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

SOIRÉE EXTRA HANDINAIRE Thionville 2022-12-16 was last modified: by SOIRÉE EXTRA HANDINAIRE Thionville Thionville 16 décembre 2022 63 boulevard Foch Cinéma La Scala Thionville Moselle Moselle thionville

Thionville Moselle