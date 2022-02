Soirée Exquise Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

Soirée Exquise Blainville-sur-Orne, 7 juin 2022, Blainville-sur-Orne. Soirée Exquise Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

2022-06-07 20:00:00 – 2022-06-07 Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne Un rendez-vous convivial pour partager le plaisir de la lecture autour d’un apéritif dinatoire.

Une soirée festive où la littérature contemporaine est à l’honneur, à partir d’un thème choisi.

Pour ados et adultes.

contact@champexquis.com +33 2 31 44 08 31 http://www.champexquis.com/fr/

Une soirée festive où la littérature contemporaine est à l’honneur, à partir d’un thème choisi.

Pour ados et adultes.

Source : Théâtre du Champ Exquis Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

