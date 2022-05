Soirée Expo-Concert à la Casa Olita 416 Rue du Port Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Soirée Expo-Concert à la Casa Olita 416 Rue du Port, 7 mai 2022, Penestin. Soirée Expo-Concert à la Casa Olita

416 Rue du Port, le samedi 7 mai à 20:00

Au programme : – Une animation musicale par Le groupe Quartier Libre (Jazz Manouche) – Une cantine, 1 plat/1dessert réalisé par Vincent du restaurant 0 20 100 0, et des bières offertes de la bière NAO – Expositions de deux artistes : un illustrateur nantais et une shapeuse de planche de surfs du pays basque

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T06:00:00

