Soirée Expo au Momento Splendido Espace d’exposition GT Marseille 2e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

Exposition Hors Les Murs au Splendido

L’Espace Carte Blanche vous invite à sa soirée Expo Hors les murs Momento .

Pour l’occasion, Laurence Chiche, Claude Serrile, Dire 132 et Laeti de Flo investiront les murs du Splendido pour sublimer le plus extravagant des lieux marseillais.



Mix by Bob Assolen



Réservation obligatoire



Laurence Chiche

Laurence Chiche est une artiste française dont la passion pour la création remonte à l’année 2000, lorsqu’elle commence à peindre des portraits féminins aux couleurs éclatantes et à l’influence pop art. Depuis lors, elle a développé une démarche artistique unique qui intègre de nombreux médiums et techniques pour créer des oeuvres originales et vibrantes.



Dire 132

Issu de la scène graffiti, l’artiste DIRE a une démarche de graffeur street artiste quand il décide de peindre où il veut et quand il veut, ou bien lorsqu’il retransmet son style sur une toile ou un support de décoration. C’est avant tout cette liberté de créer qu’il aime et par laquelle il se définit.



Claude Serrile

Parce que l’art est un des instruments les plus puissants pour inspirer la civilisation

Parce que nous vivons dans une société inéquitable, injuste, qui maltraite son environnement au point de mettre en péril l’Humanité et plus globalement la vie sur Terre,

Claude Serrile se veut ‘œuvrier’, celui qui fait œuvre de ses mains, qui privilégie le fond plutôt que la forme, la raison plutôt que la séduction



Laeti de Flo

Entre fleurs et astres, ciel et mer, un rafraîchissement pictural fait de champs de constellations pour perdre pieds et oublier les lois de l’apesanteur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15 01:00:00

Espace d’exposition GT 72 rue de la Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Soirée Expo au Momento Splendido Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-06 par Ville de Marseille