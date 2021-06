Paris Musée du Luxembourg Paris Soirée « exceptionnelles » Musée du Luxembourg Paris Catégorie d’évènement: Paris

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée du Luxembourg proposera au sein de l’exposition une immersion dans une ambiance musicale live inédite, enveloppante et magique tout au long de la soirée, avec un programme réjouissant conçu tout spécialement pour l’occasion, comme un voyage mettant à l’honneur les oeuvres de compositrices de nationalités et d’époques différentes, de Clara Schumann à Björk, faisant ainsi dialoguer les créations de femmes exceptionnelles ayant réussi à s’affirmer en tant qu’artistes à part entière. Téléchargez le [programme](https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/Programme_NDM_Mdl_2021.pdf)

Soirée gratuite et ouverte à tous sur simple réservation

2021-07-03

