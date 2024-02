Soirée exceptionnelle – Nos Amours sublimes au musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. gratuit

Gratuit sur réservation – dernière entrée à 21h30.

Faites mieux qu’un dîner aux chandelles ! Passez la Saint-Valentin au musée de la Vie romantique le 14 février de 19h à 23 pour vivre l’églogue artistique autour de performances théâtrales et musicales !

Les artistes invités vous donnent rendez-vous dans les salles du musée pour faire naître en vous un sentiment, une émotion singulière.

L’écrivaine Colette et la comédienne Missy se retrouveront à la faveur d’un dîner dans la bibliothèque d’Ary Scheffer grâce aux comédiennes Zoé Besmond de Senneville et Margaux Billard.

Léa Petges, poétesse douce et sublime, susurrera les échanges les plus beaux sur l’amour et fera ainsi revivre les amours heureuses de la littérature.

La musique de Marco Kamaras créera un cocon festif avant l’apparition mystique d’ODA Louise pour un live musical.

Enfin, les émotions de l’amour prendront corps et se mettront à danser grâce à Thomas Staes.

Je vous attends pour un COUP DE FOUDRE !

Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal 75001 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/nos-amours-sublimes +33677550172 tba@theobellanger.com https://my.weezevent.com/nos-amours-sublimes

Théo Bellanger Agency