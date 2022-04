Soirée exceptionnelle Joséphine Baker Dinard, 12 mai 2022, Dinard.

Soirée exceptionnelle Joséphine Baker Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard

2022-05-12 – 2022-05-12 Casino Barrière 4 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine

Projection du film, cocktail et concert.

Programme :

Salle du Balnéum, Palais des Arts et du Festival :

18h30 : Projection du film “Joséphine Baker : un destin français” et débat avec l’auteure et réalisatrice Dominique Eloudy-Lenys

Casino Barrière :

20h00 : Cocktail

20h30 : Concert de Jazz Joséphine Baker et Cole Porter par le quartet de Guillaume Saint-James et Rosemary Bozena-Phillips.

Tarifs :

De base : 35€

Réduit (Membre des Associations Lord Russell, Histoire et Patrimoine, Les Amis de Starnberg, Musiques Rive Gauche) : 25

Billets en vente à l’association Lord Russell et en ligne sur HelloAsso

Jeudi 12 mai 2022 – à partir de 18h30 – Salle du Balnéum et Palais des Arts et du Festival

+33 2 99 46 75 98

Projection du film, cocktail et concert.

Programme :

Salle du Balnéum, Palais des Arts et du Festival :

18h30 : Projection du film “Joséphine Baker : un destin français” et débat avec l’auteure et réalisatrice Dominique Eloudy-Lenys

Casino Barrière :

20h00 : Cocktail

20h30 : Concert de Jazz Joséphine Baker et Cole Porter par le quartet de Guillaume Saint-James et Rosemary Bozena-Phillips.

Tarifs :

De base : 35€

Réduit (Membre des Associations Lord Russell, Histoire et Patrimoine, Les Amis de Starnberg, Musiques Rive Gauche) : 25

Billets en vente à l’association Lord Russell et en ligne sur HelloAsso

Jeudi 12 mai 2022 – à partir de 18h30 – Salle du Balnéum et Palais des Arts et du Festival

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard

dernière mise à jour : 2022-04-26 par