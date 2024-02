Soirée exceptionnelle Freeman en concert Phoenix tour 2024 Au Timbré Posté La Bazeuge, samedi 1 juin 2024.

Le 1er juin sera placé sous le signe du rap et du hip-hop avec le retour du côté lumineux de la Force, incarné par le Fils du Dragon, alias FREEMAN, rappeur indépendant à la carrière de légende, membre émérite d’IAM. Ce sera aussi l’occasion de célébrer avec lui les 25 ans de son album d’anthologie « L’Palais de justice », mais pas seulement…

Tu pourras aussi apprécier le flow engagé, les scratchs léchés et les punchlines acérées d’artistes talentueux tels que Baloor 87, Gus Di-Original, Dj Kosh, Dj Fysh, Ali’N, et Doc Black.

Ne manque pas cet événement exceptionnel !

Au Timbré Posté est un café-concert associatif de poche, orienté musiques actuelles. Actif d’avril à septembre avec une soirée concert environ toutes les 3 semaines.

Ouvert à toutes et à tous les soirs de concerts de 19h à 23h58. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 19:00:00

fin : 2024-06-01 23:58:00

Au Timbré Posté 10 Lieu-dit La Roche

La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine kulturebotte@gmail.com

