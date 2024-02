Soirée évènementielle Sweet Lake Salle Jean Moulin Bort-les-Orgues, samedi 9 mars 2024.

Soirée évènementielle Sweet Lake Salle Jean Moulin Bort-les-Orgues Corrèze

Les Sweet Lake sont ravis de vous convier à notre événement exclusif pour honorer les femmes extraordinaires de notre région et vous offrir des moments inoubliables.

Dès 21h, trois interviews inspirantes de femmes leaders dans différents domaines avec qui nous partagerons leurs parcours passionnants, leurs défis et leurs réussites. Un concert envoûtant par nos artistes talentueux qui vous émerveilleront avec leurs performances musicales, leurs voix envoûtantes et leurs talents scéniques captivants

A partir de 23h30, un bal avec une ambiance électrisante animé par Podium Maxximun pour vous divertir sur des rythmes entraînants

Boissons et de petites restaurations seront agrémenter votre soirée 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

Salle Jean Moulin 95 Rue Mermoz

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

