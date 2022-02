Soirée éveil et contes Centre social et culturel Le Puzzle Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Soirée éveil et contes Centre social et culturel Le Puzzle, 18 février 2022, Mérignac. Soirée éveil et contes

Centre social et culturel Le Puzzle, le vendredi 18 février à 17:30

Soirée parents-enfants avec des lectures de contes à destination des familles sur la thématique du « Vivre ensemble » A savoir : Plusieurs groupes seront formés en fonction des tranches d’âge. Réservation obligatoire auprès du centre social : 05 56 12 17 80

Gratuit sur réservation

Le centre social et culture de Capeyron organise une soirée de lecture de contes le 18 février 2022. Centre social et culturel Le Puzzle Rue Jean Giono 33700 Mérignac Mérignac Le Grand Louis Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T17:30:00 2022-02-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Centre social et culturel Le Puzzle Adresse Rue Jean Giono 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Centre social et culturel Le Puzzle Mérignac Departement Gironde

Centre social et culturel Le Puzzle Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Soirée éveil et contes Centre social et culturel Le Puzzle 2022-02-18 was last modified: by Soirée éveil et contes Centre social et culturel Le Puzzle Centre social et culturel Le Puzzle 18 février 2022 Centre social et culturel Le Puzzle Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde