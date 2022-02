Soirée européenne dédiée à la Roumanie Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Soirée européenne dédiée à la Roumanie

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, le lundi 14 février 2022, Bordeaux.

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, le lundi 14 février à 19:00

La MEBA est heureuse de vous inviter à sa soirée culturelle dédiée à la Roumanie ! Corina, notre jeune ambassadrice Moldavo-Roumaine va vous parler de la gastronomie roumaine. Dégustation typiques et originales au programme ! En seconde partie de soirée nous pourrons rencontrer Mihaela Blondin-Varlam, auteur roumaine, qui nous présentera son ouvrage « Il était une fois… là bas » Rendez-vous le lundi 14 février à 19h, à la Maison de l’Europe au 1 place Jean Jaurès à Bordeaux. ?? Passe vaccinal demandé et respect des gestes barrières.

Corina, notre volontaire va vous présenter la gastronomie de son pays.

2022-02-14T19:00:00 2022-02-14T20:00:00

