Bordeaux Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux, Gironde Soirée européenne – Allemagne Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Soirée européenne – Allemagne Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 29 novembre 2021, Bordeaux. Soirée européenne – Allemagne

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, le lundi 29 novembre à 19:00

Nina, Nico et Falk vont vous présenter la gastronomie allemande dans un grand cadre, que ce soit l‘alimentation général ou la cuisine traditionnelle allemande. Préparez-vous pour une soirée informative et savoureuse avec de la bière allemande ! Le 29 novembre à 19h. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

La MEBA vous invite à sa première soirée culturelle : La soirée allemande ! Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T19:00:00 2021-11-29T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Adresse 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux