Soirée étudiante : Apéro-jeux Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Soirée étudiante : Apéro-jeux Brest, 26 janvier 2023, Brest . Soirée étudiante : Apéro-jeux Médiathèque Saint-Martin Place Guérin Brest Finistère Place Guérin Médiathèque Saint-Martin

2023-01-26 – 2023-01-26

Place Guérin Médiathèque Saint-Martin

Brest

Finistère Une soirée jeux autour d’un verre animée par Croc Jeux et la médiathèque de Saint-Martin. Soirée réservée aux étudantes, étudiants & jeunes adultes. Participez et venez choisir des jeux que la médiathèque acquerra à l’issue de la soirée et que vous pourrez emprunter par la suite. Pour adulte. Sur inscription sur place, au 02 98 34 32 84 ou en ligne. mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr +33 2 98 34 32 84 Place Guérin Médiathèque Saint-Martin Brest

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Place Guérin Médiathèque Saint-Martin Ville Brest lieuville Place Guérin Médiathèque Saint-Martin Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Soirée étudiante : Apéro-jeux Brest 2023-01-26 was last modified: by Soirée étudiante : Apéro-jeux Brest Brest 26 janvier 2023 Brest finistère Médiathèque Saint-Martin Place Guérin Brest Finistère

Brest Finistère