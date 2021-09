Belmont Belmont Bas-Rhin, Belmont Soirée étoiles et chauves-souris au Champ du Feu Belmont Belmont Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soirée guidée pour les familles afin de découvrir le patrimoine nocturne du Champ du Feu, site emblématique du massif des Vosges. Au coucher du soleil, vous déambulerez sur site afin de faire connaissance avec les différentes espèces de chauves-souris présentes. Puis, les astronomes vous inviterons avec leur matériel puissant à observer ensemble d'autres reines de la nuit accrochées au ciel nocturne : les constellations ! Sortie réservée aux membres (MNBP, F4A ou GEPMA), adhésion en ligne : https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/adhesions/adhesion-en-ligne-2021 A savoir :Observation nocturne du ciel, uniquement par beau temps sans pluie et un ciel suffisamment sans nuages. Rester à distance avec les voitures. Une approche sans lumière ou en veilleuse est un plus. Lampes de poche avec lumière rouge de préférence. Enfants à partir de 6 ans. +33 6 71 47 70 54

