Soirée et spectacle sur l’île Nouvelle Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Soirée et spectacle sur l’île Nouvelle Blaye, 29 juillet 2022, Blaye. Soirée et spectacle sur l’île Nouvelle

Rue Pierre Sémard Blaye Gironde

2022-07-29 – 2022-07-29 Blaye

Gironde EUR Le Département de la Gironde vous convie à une soirée exceptionnelle sur l’île Nouvelle. Venez vivre un moment hors du temps avec le spectacle « Une poignée de terre » qui mêle théâtre et musique. L’Atelier de Mécanique Générale y explore pour vous les relations paradoxales entre l’être humain et la nature. Le Département de la Gironde vous convie à une soirée exceptionnelle sur l’île Nouvelle. Venez vivre un moment hors du temps avec le spectacle « Une poignée de terre » qui mêle théâtre et musique. L’Atelier de Mécanique Générale y explore pour vous les relations paradoxales entre l’être humain et la nature. +33 5 56 82 71 79 Le Département de la Gironde vous convie à une soirée exceptionnelle sur l’île Nouvelle. Venez vivre un moment hors du temps avec le spectacle « Une poignée de terre » qui mêle théâtre et musique. L’Atelier de Mécanique Générale y explore pour vous les relations paradoxales entre l’être humain et la nature. Blaye Tourisme

Blaye

dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Blaye, Gironde Autres Lieu Blaye Adresse Rue Pierre Sémard Blaye Gironde Ville Blaye lieuville Blaye Departement Gironde

Blaye Blaye Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaye/

Soirée et spectacle sur l’île Nouvelle Blaye 2022-07-29 was last modified: by Soirée et spectacle sur l’île Nouvelle Blaye Blaye 29 juillet 2022 Rue Pierre Sémard Blaye Gironde

Blaye Gironde