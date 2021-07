Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Soirée et feux d’artifice Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Soirée et feux d’artifice Montceau-les-Mines, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Montceau-les-Mines. Soirée et feux d’artifice 2021-07-13 – 2021-07-13 Centre-ville et lac du Plessis Boulevard du Plessis

De 18h à 21h : dégustation des spécialités des villes jumelles de Montceau sur les quais ; à 21h concert Trio Viatge sous le Kiosque place de la mairie ; à 22h30, feux d'artifice sur les berges du Plessis.

