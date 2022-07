Soirée et concerts au Lac du Moulin Blanc Saint-Christoly-de-Blaye, 9 juillet 2022, Saint-Christoly-de-Blaye.

Soirée et concerts au Lac du Moulin Blanc

Lieu-dit Le Lac de Moulin Blanc Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

2022-07-09 18:00:00 – 2022-07-09 00:00:00

Saint-Christoly-de-Blaye

Gironde

EUR Passez une soirée festive et musicale au lac du Moulin Blanc avec Music ‘O’ Lac.

La soirée débutera dès 18 h avec l’orchestre des jeunes puis l’harmonie des Hauts de Gironde et l’ensemble vocal. Puis à 20h, vous vous laisserez entraîner par le hot jazz du groupe The O City Vipers et à 22h, ce sera au tour du chanteur Dorian de vous régaler les oreilles.

Restauration et buvette sur place (plateaux préparés avec des produits locaux).

+33 5 57 42 12 09

Anthony Mornon

Saint-Christoly-de-Blaye

