Soirée et balade contée sur les dunes de Keremma

2022-08-18 19:30:00 – 2022-08-18 21:30:00 Avec Alain DIVERRES, conteur professionnel au Théâtre de la Corniche de Morlaix, vous voyagerez entre contes et réalités dans les dunes ou sur la plage, à la tombée de la nuit, au fil d'histoires surprenantes. Un moment féérique à ne pas manquer. nSur Réservation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69.

