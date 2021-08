Marseille Inga des Riaux (vieux gréement) Bouches-du-Rhône, Marseille SOIRÉE ESTIVALE ROCK BOOGIE LINDY HOP AVEC CONCERT LIVE DE THE PAGE Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SOIRÉE ESTIVALE ROCK BOOGIE LINDY HOP AVEC CONCERT LIVE DE THE PAGE Inga des Riaux (vieux gréement), 15 août 2021, Marseille. SOIRÉE ESTIVALE ROCK BOOGIE LINDY HOP AVEC CONCERT LIVE DE THE PAGE

Inga des Riaux (vieux gréement), le dimanche 15 août à 19:30

Un été tout en Rock et en Swing, c’est avec Rock’Caliente ! On vous détaille le programme des réjouissances : 19h30-20h30 Cours de Solo Swing avec Karine & Philippe et François 20h30-21h30 Cours de Rock avec Tommy & Mathilde Aux platines, pour la soirée dansante avec DJ Runway, c’est sûr que vous ne quitterez pas la piste d’un 1/4 de semelle ! En guest pour la toute première fois le groupe de Rock The Page ! Un conseil, prenez des vitamines ! Ça déménage ! Sans oublier : Coin lounge sur le pont du magnifique vieux gréement l’Inga des Riaux et à quai Possibilité de manger sur place. Réservation au 06.71.34.12.84 ou 06.07.57.55.58 Une piste de danse de près de 150m² toute neuve qui ne demande qu’à être baptisée, installée sur le quai. Grand parking gratuit à proximité Prix de l’entrée : 10€ (vestiaire + 1 granita bio offerts). Pas de réservation. Entrée à régler sur place directement. Pass sanitaire obligatoire

10€

♫♫♫ Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l’Estaque, Cale de mise à l’eau,13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T19:30:00 2021-08-15T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Inga des Riaux (vieux gréement) Adresse 175 plage de l'Estaque, Cale de mise à l'eau,13016 Marseille Ville Marseille lieuville Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille