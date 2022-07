SOIRÉE ESTIVALE : MOULES-FRITES La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

SOIRÉE ESTIVALE : MOULES-FRITES La Baule-Escoublac, 9 juillet 2022, La Baule-Escoublac. SOIRÉE ESTIVALE : MOULES-FRITES

31 avenue Henri Bretho Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho

2022-07-09 19:00:00 – 2022-07-09 19:00:00

Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho

La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Soirée convivial autour des moules-frites, avec animation musicale. comitedesfetesescoublac@orange.fr https://www.facebook.com/CdfEscoublac Soirée convivial autour des moules-frites, avec animation musicale. Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Sur la place de l'église Saint-Pierre d'Escoublac 31 avenue Henri Bretho Ville La Baule-Escoublac lieuville Sur la place de l'église Saint-Pierre d'Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

SOIRÉE ESTIVALE : MOULES-FRITES La Baule-Escoublac 2022-07-09 was last modified: by SOIRÉE ESTIVALE : MOULES-FRITES La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 9 juillet 2022 31 avenue Henri Bretho Sur la place de l'église Saint-Pierre d'Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique